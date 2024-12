Het was de 101e keer dat de klokken van de Big Ben om middernacht bij de BBC klonken. Op 31 december 1923 begon de Britse omroep met de traditie om het nieuwe jaar in te luiden met de klokken van de beroemde toren.

Door het slechte weer moesten vuurwerkshows in enkele plaatsen in Groot-Brittannië worden geannuleerd. Zo werd het wereldberoemde Hogmanay, Schots voor oudejaarsdag, in Edinburgh afgelast. Bezoekers lieten aan de Britse krant The Guardian weten „heel teleurgesteld” te zijn dat het niet doorging. Ook in Blackpool, Newcastle, Ripon en op het eiland Wight gingen festiviteiten volgens de krant niet door.