Het toestel, een Airbus A220-300, was vorige week maandag van Boekarest in Roemenië onderweg naar het Zwitserse Zürich. Door motorproblemen kwam er rook in de cabine en cockpit van het toestel. Het vliegtuig met aan boord 74 passagiers en vijf bemanningsleden maakte een noodlanding in de stad in het zuiden van Oostenrijk, waarna iedereen werd geëvacueerd.

Twaalf passagiers en twee bemanningsleden werden behandeld in het ziekenhuis. Het omgekomen bemanningslid werd als enige opgenomen op de intensive care. Over zijn identiteit is verder niets bekendgemaakt. Alle andere inzittenden hebben het ziekenhuis verlaten.

Een onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog, liet een woordvoerder van Swiss maandag weten.