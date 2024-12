Astor Piazolla zal voor menigeen de meest bekende naam zijn in het rijtje componisten dat het Delphine Trio presenteert. Het trio bestaat uit de Australische klarinettiste Magdalenna Krstevska, de Nederlandse celliste Jobine Siekman en de Zuid-Afrikaanse pianist Roelof Temmingh. De musici studeerden allemaal aan het Royal College of Music in Londen.

De cd opent met Fantasy on an American Hymn Tune op. 70 van de Brit Kenneth Leighton, waarin elementen van de Amerikaanse spiritual ”Shall We Gather bij the River” zijn verwerkt. Van de Joodse componist Robert Kahn (1865-1951) is diens Trio Senerade opgenomen. Een werk vol „bitterzoete melancholie en vreugdevolle volkse eenvoud.” Daarna klinken de Islands Songs van John Psathas (1966), die gebaseerd zijn op Griekse dansen. Psathas werd in Nieuw-Zeeland uit Griekse ouders geboren.

Temmingh maakte een bewerking van Oblivion van Astor Piazolla (1921-1992). Na dit stuk spelen de musici het Trio van de Duitse componist Robert Delanoff (1942), dat onder andere herinnert aan de componisten Debussy en Hindemith en een luchthartig scherzo vol humor bevat. De Introduction & Allegro van de Duitser Mátyás Seiber (1905-1960) besluit de cd, die werd opgenomen door het kwaliteitslabel TRPTK.

Adrift, Delphine Trio; TRPTK (TTK0113); € 20,-; bestellen: trptk.com

Island Songs - With extreme energy (Psathas)

Oblivion (Piazzolla)