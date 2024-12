Mariska Dijkstra-Wolters schrijft over het dagelijks leven. En meer. Soms met een knipoog. ​​

Blijkbaar hadden we deze oproep nodig. We zijn als Nederlanders na jarenlange relatieve vrede collectief in een modus geschoten dat ons niks overkomen kan. Tenminste, tot corona. Toen dachten we opeens: hé, dit kan dus ook. Of tot het moment dat er thuis een stop uit de stoppenkast springt en je direct onthand bent. Of, zoals in ons geval, je twee weken geen water uit de kraan mag gebruiken vanwege een vervuiling. Op die momenten denk je: Wat nu? Waar zijn de kaarsen gebleven? En hoe lang moet je water eigenlijk koken totdat alle bacteriën gedood zijn? Dat blijkt opeens belangrijke informatie om te kunnen overleven.

Net als half Nederland googelde ik op het woord noodpakket. En kwam op zwaar overbelaste sites waar ik nooit eerder geweest was. Preppers blijken het halve internet te vullen met precisie samengestelde noodrantsoenen. Ingeblikt voedsel, kaarsen, waterfilters, transistorradio’s op batterijen. Of nog beter: met een aansluiting naar een zonnepaneel (en dan maar hopen dat de noodsituatie de winter overslaat).

Ik schrok van de prijzen. Voor honderd euro heb je eigenlijk nog niks. Voor een beetje pakket moet je toch echt dieper in de buidel tasten. Niet fijn als je de touwtjes aan elkaar moet zien te knopen, of als meer dan de helft van je salaris maandelijks linea recta naar de aflossing van de hypotheek gaat. Dat de rijken zelfs in noodsituaties blijkbaar beter af zijn, vind ik een vervelende gedachte.

Goed voorbereid zijn. Ik moest er weer aan denken toen ik in de Bijbel over de vijf wijze en vijf dwaze maagden las, die wachtten op de bruidegom. Vijf hadden er genoeg olie in hun lamp, vijf niet. En op het moment dat het feest begon, konden ze niet mee. Die olie in de lamp is natuurlijk maar een beeld. Hoewel in noodsituaties een pak kaarsen wel handig is. Belangrijker is: zijn we bereid op het moment dat we Hem ontmoeten? Wie die vraag met ja kan beantwoorden, hoeft nergens bang voor te zijn. Ook niet voor wat ons in het nieuwe jaar te wachten staat. En het aanbod is nog gratis ook.