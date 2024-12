Vreugdevuren Scheveningen en Duindorp maandagavond al aangestoken

Binnenland

De jaarlijkse vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp in Den Haag worden maandagavond om 23.00 uur aangestoken, een dag voor de jaarwisseling. Het KNMI verwacht in de nacht van 31 december op 1 januari windkracht 6 of 7 aan de kust, en dat is te hard, laat de gemeente weten. Ook het vreugdevuur in stadsdeel Laak wordt maandagavond gehouden.