Ex-minister aangeklaagd in Servië om instorten stationsdak

Buitenland

De voormalige Servische minister van Transport en Infrastructuur, Goran Vesic, en twaalf anderen zijn in Belgrado aangeklaagd om hun rol bij de instorting van het dak van een gerenoveerd station begin november. Het dak van het station van de tweede stad van Servië, Novi Sad, stortte in en vijftien mensen zijn daardoor om het leven gekomen. Het leidde in Servië tot felle protesten tegen corruptie en vriendjespolitiek bij overheidsinstellingen en tegen de regering. Die zouden verantwoordelijk zijn voor de ondeugdelijke constructie.