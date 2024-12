Dr. Visser bediende het Woord naar aanleiding van 2 Korinthe 13:13. Het thema van de preek was: ”Zegen van de Drie-ene voor allen”, met als aandachtspunten: de genade geschonken in de Zoon, de liefde van de Vader als bron en de Geest die het werkzaam maakt.

Ds. en mevrouw Visser werden namens de kerkenraad toegesproken door ouderling M. Schaap. De dienst werd afgesloten met het zingen van Psalm 134:3.

Dr. P.J. (Paul) Visser. beeld RD, Henk Visscher

In november werd bekend dat ds. Visser per 1 januari „op eigen verzoek” stopt als predikant van de gemeente, waaraan hij sinds september 2020 voor 60 procent verbonden was. Het classicaal college voor het opzicht doet onderzoek naar zijn optreden in enkele pastorale situaties. Wanneer het totale onderzoek naar vier klachten is afgerond, is nog niet bekend.

Op 26 december stond ds. Visser veertig jaar in het ambt. In 1984 werd hij predikant van de hervormde gemeente in Aalburg. Daarna diende hij gemeenten in Harderwijk (1989), Bergambacht (1994), Den Haag (Bethlehemkerk, 1998), Amsterdam (Noorderkerk, 2010) en Rotterdam. In 1997 promoveerde hij op een studie over de missionaire theologie van J.H. Bavinck_._ Vanaf 2001 was hij betrokken bij de ontwikkeling van Areopagus, instituut IZB voor missionaire en contextuele prediking.

Dr. Visser gaat zich in 2025 inzetten voor toerusting van predikanten in de vervolgde kerk. Ook blijft hij twee dagen per week in dienst bij de missionaire organisatie IZB. Daar traint hij predikanten.