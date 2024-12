Damrak koerst af op lager begin laatste volle handelsdag 2024

De Amsterdamse hoofdindex sloot het jaar 2023 af op 786,82 punten en koerst op een winst in 2024 van ongeveer 12 procent. Het is de tweede jaarwinst op rij voor de AEX, die in 2023 ruim 14 procent wist te winnen. De index begon dit jaar sterk en steeg in de eerste jaarhelft in rap tempo naar een recordniveau van bijna 945 punten in juli, waarna een scherpe daling volgde tot ongeveer 860 punten begin augustus. De index keerde snel terug tot bijna 924 punten, maar staat sinds half oktober onder de 900 puntengrens.

De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omlaag, na de lagere slotstanden op Wall Street afgelopen vrijdag. In Tokio was het al de laatste beursdag van het jaar en eindigde de Nikkei 1 procent lager. De Japanse hoofdindex wist dit jaar ongeveer 19 procent te winnen. De Hang Seng-index in Hongkong verloor een fractie en de hoofdindex in Shanghai klom 0,1 procent.

De Kospi in Seoul daalde 0,2 procent, na een sterker dan verwachte daling van de industriële productie in het land en de aanhoudende politieke onrust. Openbaar aanklagers in Zuid-Korea hebben om de aanhouding gevraagd van de geschorste president Yoon Suk-yeol. Yoon heeft drie keer een dagvaarding van het onderzoeksbureau voor corruptie genegeerd, dat het uitroepen van de militaire noodtoestand door de president onderzoekt

De Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Jeju Air zakte bijna 9 procent en tikte het laagste niveau ooit aan. Zondag schoof een Boeing 737-800 van Jeju Air op het vliegveld van Muan zonder uitgeklapt landingsgestel over de landingsbaan en ramde een muur. Er vielen 179 doden. Het is de dodelijkste vliegramp in Zuid-Korea ooit. Daarnaast moest maandag een ander vliegtuig van Jeju Air, eveneens een Boeing 737-800, kort na opstijgen terugkeren naar de luchthaven van Gimpo, vlak bij de hoofdstad Seoul, omdat er problemen waren met het landingsgestel.

De euro was 1,0426 dollar waard, tegen 1,0432 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 70,54 dollar. Brentolie daalde ook 0,1 procent in prijs, tot 74,09 dollar per vat.