Twee jaar duurde de renovatie van de oeververbinding tussen Barendrecht en Heinenoord, in de Hoeksche Waard. Net voor Kerst werden de werkzaamheden afgerond.

Ruim 55 jaar oud is de Heinenoordtunnel, in de rijksweg A29, inmiddels. Karakteristiek waren altijd de gele dienstgebouwen erbovenop. Oudere oud-Guidoleerlingen herinneren zich ongetwijfeld ook de vroegere fietstunnel, waarin je zo snoeihard naar beneden kon racen (al moest je daarna ook weer naar boven).

Die fietstunnel werd eind jaren negentig, met de komst van de Tweede Heinenoordtunnel –de langzaamverkeertunnel– vervangen door een fietsbuis. Tijdens het recente groot onderhoud kreeg de tunnel onder de Oude Maas ook een meer eigentijdse uitstraling. Met grote, strakke letters verscheen de naam ”Heinenoordtunnel” boven de beide ingangen. En de gele gevel van de dienstgebouwen werd vervangen door een gevel die „beter in de omgeving past”, aldus Rijkswaterstaat.

Maar er gebeurde natuurlijk veel meer. De wanden ín de tunnel zijn nu wit, er kwam een middentunnelkanaal (een afgesloten vluchtgang met vluchtdeuren tussen de tunnelbuizen in), en de 1 kilometer lange tunnel kreeg nieuwe hulppostkasten, lichtroosters, ledverlichting, afwatering en riolering. Verder werd asbest verwijderd en zijn de zinkvoegen geconserveerd om corrosie tegen te gaan.

Een „monsterklus”, liet Ronald Nomes, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid, na afloop weten. Maar hij is geklaard. „Daar mogen we trots op zijn.” En weggebruikers blij mee zijn: zeker de zomer van 2023, toen ook de Haringvlietbrug wekenlang dicht was, veroorzaakte in de regio nogal wat fileleed.

Op naar de volgende projecten. Want de Heinenoordtunnel was pas de eerste van acht tunnels in Zuid-Holland die gerenoveerd moe(s)ten worden.

Gereed. beeld ANP, Frank de Roo

Het middentunnelkanaal, een afgesloten vluchtgang met vluchtdeuren tussen de tunnelbuizen in. beeld Frank de Roo

Nog geen dienst. beeld ANP, Frank de Roo