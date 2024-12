Renovatie Heinenoordtunnel voltooid, beschikbaar voor verkeer

De tunnel heeft onder andere een middentunnelkanaal gekregen. Dit is een afgesloten vluchtgang met vluchtdeuren tussen de tunnelbuizen in.

Verder heeft de tunnel nieuwe hulppostkasten, lichtroosters, ledverlichting, afwatering en riolering gekregen. Bij de overgangen tussen de tunnelelementen is asbest verwijderd.

De Heinenoordtunnel is vanwege de renovatie meerdere weekends afgesloten geweest voor verkeer. Het is de eerste van acht tunnels in Zuid-Holland die de komende jaren worden gerenoveerd.