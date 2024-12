Slowakije bereid vredesgesprekken Rusland en Oekraïne te houden

„Als iemand vredesgesprekken wil organiseren in Slowakije, zullen we klaar en gastvrij zijn”, schreef premier Robert Fico op Facebook. Poetin zei donderdag al dat het NAVO- en EU-land zichzelf had aangeboden als „platform”. De Russische president prees de Slowaakse regering om haar „neutrale standpunt”.

Fico ging afgelopen zondag op bezoek bij Poetin in Moskou om te praten over het importeren van Russisch gas. Over een aantal dagen loopt een contract tussen Rusland en Oekraïne af en stopt de gaslevering via Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde woedend op het bezoek en zei dat Fico probeerde om Poetin te helpen.

De nationalistische Fico kwam eind vorig jaar aan de macht met de belofte om te stoppen met de militaire steun aan het buurland Oekraïne.