Stichting wil Joden in Israël bemoedigen door kaartenactie

Het initiatief ging begin december van start met een oproep per e-mail aan de achterban. Inmiddels zijn er een paar honderd kaarten binnengekomen op het postadres van de stichting, vertelt Cees Vork, voorzitter van Op de bres voor Nederland. De actie sluit aan het einde van deze maand. De stichting is in gesprek met de Israëlische ambassade om te kijken hoe de kaarten vervolgens naar Israël gebracht kunnen worden.

„Mogelijk kan het via een organisatie, zoals Christenen voor Israël”, zegt Vork. „Anders ga ik ze zelf misschien wel brengen.”

De actie is bedoeld om „onze Joodse broers en zussen” te bemoedigen met een kaartje met een persoonlijk bericht en een belofte uit het Oude Testament.

De keuze voor een tekst uit het Oude Testament is bewust, zegt Vork. „Het overgrote deel van het Joodse volk kent het Nieuwe Testament niet. Het is goed om hen het Evangelie te brengen, maar enige voorzichtigheid is gepast. Niet zending, maar bemoediging is het doel van deze actie.”

Cees Vork. beeld Cees Vork

Zorgvuldig

Alle kaarten en brieven worden eerst door Vork en een van zijn medewerkers gelezen voor ze naar Israël gestuurd worden. „Je moet erg zorgvuldig zijn op dit vlak. Kaarten die ons niet bevallen, gaan er niet heen.”

Bemoediging is een belangrijke taak van de christelijke kerk, stelt Vork. „Bij Op de bres bidden we al jaren voor Israël. Daarnaast wilden we nu ook concreet ondersteunen met bemoedigingen.”

De stichting roept in de e-mail eveneens op tot gebed voor Israël, vanuit beloften in de Bijbel, zoals „God zal Israël bijeenbrengen en behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt”, naar Jeremia 31:10.

Gebedsbeweging

Israël vormt een van de drie kernpunten van de doelstelling van Op de bres voor Nederland. De stichting is actief sinds 1982 om te bidden voor „Nederland, Israël en al de volken”. „We willen mensen er alert op maken dat het gebed een centraal onderdeel is van het christelijke leven”, licht Vonk toe.

De gebedsbeweging richt zich in eerste instantie op Nederland en haar overheid. „Nederland is weggezakt”, zegt Vonk. „Het gebed is het antwoord dat wij daar al tientallen jaren op hebben.” De stichting organiseert bijvoorbeeld gebedsbijeenkomsten tijdens verkiezingen en stuurt regelmatig video’s en gebedspunten naar ruim 3000 e-mailontvangers.

„Nederland is de frontlinie, maar als christenen zijn we ook geroepen om Israël te zegenen”, aldus Vonk. God is de God van alle volken, dus richt Op de bres voor Nederland zich ook op andere landen in de wereld.