Noodopvang asielzoekers in WTC Leeuwarden gaat dicht

In het WTC konden 250 asielzoekers worden opgevangen, maar dat aantal liep de afgelopen tijd gestaag terug. Vrijdagochtend waren er nog zestig mensen in de noodopvang. Zij worden de komende anderhalve week overgebracht naar andere opvanglocaties in het land.

De noodopvang was bedoeld voor mensen die in de allereerste fase van het aanmeldproces zitten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan die opvang inmiddels weer zelf afhandelen, zegt de woordvoerder.