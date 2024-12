Yonhap: Noord-Koreaanse krijgsgevangene van Oekraïne overleden

Het gaat om de eerste Noord-Koreaanse militair die in Oekraïense handen kwam. Op het moment dat hij werd gevangengenomen, was hij nog in leven. Hij zou kort daarna zijn bezweken aan de verwondingen die hij had opgelopen.

Rusland krijgt ondersteuning van duizenden Noord-Koreaanse soldaten in de oorlog tegen Oekraïne. Die strijden mee in de Russische grensregio Koersk, waar Oekraïne eerder dit jaar is binnengevallen.

Volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten zijn al meer dan duizend Noord-Koreaanse soldaten gedood of gewond geraakt. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaat het zelfs om bijna drieduizend Noord-Koreanen.