Indonesië herdenkt slachtoffers tsunami van twintig jaar geleden

Drie minuten lang klonk het geluid van de sirene rond de moskee, op het exacte tijdstip waarop twintig jaar geleden een aardbeving met een kracht van 9,1 aan de westkant van Indonesië de tsunami veroorzaakte. Reusachtige golven richtten verwoestingen aan langs de kusten van met name landen in Azië, maar ook landen in Oost-Afrika zoals Somalië. Het resulteerde in een van de dodelijkste natuurrampen in de wereldgeschiedenis.

Rouwende Indonesiërs zullen later op de dag ook een massagrafceremonie en een gezamenlijk avondgebed bijwonen in Banda Atjeh. Er staan ook herdenkingen en religieuze ceremonies gepland in Sri Lanka, India en Thailand, drie van de andere zwaarst getroffen landen.