Ophef nadat Russen standbeeld Lenin veranderen in Vadertje Vorst

Buitenland

Autoriteiten in het Russische stadje Irbit hebben een controverse ontketend door standbeelden van de Russische revolutionair Vladimir Lenin en keizerin Catharina de Grote aan te kleden als feestelijke nieuwjaarsfiguren. Lenin kreeg een rood gewaad dat lijkt op Ded Moroz (Vadertje Vorst), een bebaarde figuur die verwant is aan de Kerstman. Catharina de Grote was getooid in een blauwe jurk die traditioneel wordt geassocieerd met de kleindochter van Ded Moroz.