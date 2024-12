Comité Herdenking Slachtoffers Suriname: dood Bouterse jammer

Op die manier had hij moeten voelen wat hij het hele Surinaamse volk heeft aangedaan, aldus Hoost. „Aan vijftien slachtoffers heeft hij persoonlijk meegedaan”, verwees hij naar de Decembermoorden van 1982 op vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire bewind van Bouterse.

Hoost denkt dat Bouterse nog had geleefd als hij zich had gemeld bij de gevangenis. „Ik kan me dat indenken. Hij was ernstig ziek, kreeg nierdialyse thuis. Misschien is er medisch iets verkeerd gelopen, heeft hij niet de juiste medicatie gehad. Als hij zich had gemeld bij de gevangenis, dan zat hij zijn straf uit en werd hij medisch goed onderhouden.”