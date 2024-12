Yoon komt opnieuw niet opdagen na dagvaarding door aanklagers

Yoon werd op 14 december door het parlement uit zijn functie ontheven nadat hij elf dagen eerder de militaire noodtoestand in het land had uitgeroepen na een politiek conflict met de oppositie. De oppositie noemde dat een ondemocratische maatregel en diende een motie in om hem weg te stemmen.

Het feit dat Yoon de dagvaarding nu al voor de tweede keer negeert, leidt tot veel kritiek. De roep vanuit de oppositie om hem te arresteren zwelt erdoor aan. Er bestaan zorgen dat in de tijd die Yoon rekt met zijn weigering om voor verhoor te verschijnen bewijsmateriaal kan worden vernietigd.