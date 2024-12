Digitaal dossier over organist Feike Asma op hermanvanvliet.com

Het was op 18 december veertig jaar geleden dat Feike Asma (1912-1984) overleed. Dat feit zorgde dit jaar onder andere voor herdenkingsconcerten, lezingen, artikelen, een buste van Asma, gemaakt door Marius van Dokkum en een opfrisbeurt van het RD-dossier over Asma. Op hermanvanvliet.com is er een digitaal dossier over de bekende organist te raadplegen.

De site bedankt Gerwin van der Plaats voor zijn inzet om dit digitale dossier te realiseren. Het bevat een schat aan deels voor het eerst toegankelijke informatie, zoals foto’s, geluidsopnamen, films, concertprogramma’s, partituren, (sollicitatie)brieven en artikelen. Veel daarvan is verzameld door Herman van Vliet (1941-2018), één van de belangrijkste leerlingen van Asma. Hij heeft zich tijdens zijn leven ingezet voor Asma’s nalatenschap. Onder meer door het uitbrengen van Asma’s spel op het label en diens bladmuziek via Musiscript.

Niet alleen opnamen van Asma, maar ook Van Vliet zelf zijn te beluisteren via het digitale dossier. In 1992 voerde Van Vliet in de evangelisch-lutherse kerk in Den Haag in tien concerten het hele oeuvre van Asma uit. Naast de bekende film Toccata, het EO-programma rond Asma’s 50-jarig jubileum staan nu ook vijf korte filmpjes van Asma online, die door Van Vliet zijn gemaakt.

„Feike Asma was zonder discussie de bekendste organist van de 20e eeuw in Nederland”, staat te lezen op hermanvanvliet.com. „Er is geen andere organist die het acht-uur journaal gehaald heeft, in de Privé heeft gestaan, en aan wie een exclusief nummer van de Orgelvriend werd gewijd! En je zou ook kunnen zeggen dat er geen andere organist is die zoveel discussie heeft opgeroepen.” Het nieuwe digitale dossier maakt mede duidelijk waarom.

hermanvanvliet.com