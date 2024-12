Marius van Dokkum maakt buste organist Feike Asma voor Orgelmuseum Elburg

Het kleibeeld dat Marius van Dokkum van Feike Asma (1912-1984) maakte, is in brons gegoten. Het is te zien in de zogenaamde organistenkamer van het museum. Eerder maakte de Nederlandse kunstenaar en illustrator een buste van Johann Sebastian Bach voor het Nationaal Orgelmuseum.

Buste van Feike Asma. Beeld Nationaal Orgelmuseum

Het is vandaag veertig jaar geleden dat de bekende organist Asma overleed. Hij was een van de laatste leerlingen van Jan Zwart (1877-1937). Tijdens zijn leven gaf Feike Asma vrijwel dagelijks orgelconcerten, die veel bezoekers trokken. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog gaf hij concerten in Elburg. Ook in latere jaren maakte hij jaarlijks zijn opwachting in de concertserie daar. In de eerste jaren dat in Elburg het Nationaal Orgelconcours plaatsvond, was hij steeds de juryvoorzitter. Asma was een pleitbezorger van de Franse symfonische orgelmuziek. Hij won er Franse onderscheidingen mee en werd in eigen land geridderd.

Marius van Dokkum aan het werk. Beeld Nationaal Orgelmuseum.

Marius van Dokkum zegt veel met orgelmuziek te hebben, mede omdat zijn vrouw beroepsorganist is. „Als belangrijke Nederlandse organist ontbrak Feike Asma nog in het Orgelmuseum. Ook had hij een karakteristiek hoofd om te boetseren. Hij kon helemaal in zijn muziek opgaan en dat heb ik proberen uit te beelden. Feike Asma was bijna niet los te denken van een sigaar, daarom heb ik hem met sigaar uitgebeeld.”

Marius van Dokkum is bekend vanwege zijn humoristische schilderijen over het alledaagse leven. Hij heeft een eigen museum in Harderwijk, het Marius van Dokkum Museum. In coronatijd bekwaamde Van Dokkum zich in de voor hem nieuwe vaardigheid van het boetseren, en legde zich toe op het maken van bustes van bekende en minder bekende Nederlanders.