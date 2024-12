Duitse president doet oproep tot solidariteit na aanslag

De president zei dat de aanslag een „donkere schaduw” over de festiviteiten van dit jaar had geworpen, wijzend op de „pijn, afschuw en verbijstering over wat er in Maagdenburg gebeurde, slechts een paar dagen voor kerst.” Steinmeier zei dat veel mensen zich misschien onrustig, onzeker of bang zullen voelen. „Al deze gevoelens zijn begrijpelijk. Maar ze mogen ons niet beheersen en ze mogen ons niet verlammen.”

Vijf mensen werden gedood door de aanval in Maagdenburg, onder wie een kind van negen jaar oud. Ongeveer 235 mensen raakten gewond toen een man vrijdagavond met een auto inreed op de menigte op de kerstmarkt. Een 50-jarige Saudische arts die al sinds 2006 in Duitsland woonde wordt verdacht van de aanslag. Hij zit nu vast in afwachting van zijn proces.

De minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser omschreef de man als islamofoob. Volgens Duitse media is hij een islamcriticus en een aanhanger van de radicaalrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD).