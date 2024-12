Extreem zeldzame babymammoet gevonden in Siberië

Deskundigen zeggen dat Yana het best bewaarde mammoetkarkas ter wereld is en een van de slechts zeven hele overblijfselen die ooit zijn gevonden. Onderzoek moet de exacte leeftijd bij overlijden bepalen, die nu wordt geschat op één jaar of iets ouder.

Het karkas is tentoongesteld in de universiteit van de stad Jakoetsk. Yana weegt 180 kilo, is 1,2 meter hoog en 2 meter lang.

Het karkas werd opgegraven in de buurt van een onderzoeksstation waar ook de overblijfselen van andere prehistorische dieren zijn gevonden. De bevroren bodem (permafrost) in het gebied werkt als een natuurlijke vriezer die goed conserveert.