Waterschappen willen landelijke aanpak bever

In een analyse van Omroep Gelderland maandag staat dat de waterschappen in 2023 30.000 uur kwijt waren aan herstelwerkzaamheden van dijken door schade van bevers. Een woordvoerder van UvW bevestigt dat beverschade toeneemt. Bevers graven tunnels in dijken, waardoor die verzwakken. Ze graven soms ook onder treinsporen.

De bever is een beschermde diersoort in Europa, waardoor niet zomaar mag worden ingegrepen. „Bevers mogen niet worden verplaatst”, aldus een woordvoerder van de unie. „Daardoor nemen de problemen toe.”

In de analyse van Omroep Gelderland staat dat de bever met name in Limburg en Noord-Brabant voor schade zorgt. Ook in het zuiden van Gelderland is het werk door de bever de laatste jaren flink toegenomen, meldt de omroep.

Bevers leven in en rond het water. Vooral rivieren en meren waar veel bomen, zoals wilg en populier, omheen staan zijn geschikt voor het grootste knaagdier van Europa.