Paus veroordeelt Israël om doden kinderen in Gaza

De paus maakte zijn opmerkingen een dag nadat de burgerbescherming in Gaza had gezegd dat door een Israëlische luchtaanval zeven kinderen van een familie om het leven waren gekomen.

„Gisteren gaven ze geen toestemming aan de patriarch van Jeruzalem om Gaza te bezoeken, zoals was beloofd”, aldus de paus. „Gisteren werden kinderen gebombardeerd. Dit is wreedheid, dit is geen oorlog. Ik wil dit zeggen, omdat het mijn hart raakt.”

Een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken omschreef de opmerkingen van de paus als „bijzonder teleurstellend, omdat ze los stonden van de ware en feitelijke context van Israëls gevecht tegen het jihadistische terrorisme, een oorlog op meerdere fronten die begon op 7 oktober”. Volgens deze woordvoerder is het wreed „dat terroristen zich achter kinderen verstoppen, terwijl ze Israëlische kinderen proberen te vermoorden”.

Paus Franciscus roept al op tot vrede sinds de oorlog begon, met de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 en Israëls aanvallen op Gaza daarna. De aanval van Hamas kostte zeker 1200 mensen het leven en door de aanvallen van Israël in Gaza zijn zeker 45.000 mensen om het leven gekomen.

De afgelopen weken heeft de paus zich kritischer uitgelaten over de Israëlische aanvallen.

De Heilige Stoel erkent de Palestijnse staat, onderhoudt betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit en staat een tweestatenoplossing voor.