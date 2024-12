Ophef over Palestijnse sjaal in kribbe kerststal Vaticaanstad

De voorstelling in de Paulus VI-aula is ontworpen door twee Palestijnse kunstenaars uit Bethlehem, Johny Andonia en Faten Nastas Mitwasi. De kerststal –eigenlijk een plateau met een aantal elementen daaruit, zoals Maria, Jozef, het Kindje Jezus en enkele dieren– is geschonken door de Palestijnse ambassade bij de Heilige Stoel en andere Palestijnse organisaties.

De voorstelling herinnert „aan hen die lijden aan de tragedie van oorlog in het Heilige Land en in andere plaatsen op de wereld”, aldus de paus . „Genoeg met oorlogen, genoeg met geweld”, zei hij verder.

Kritiek op de Palestijnse aankleding van de kerststal klonk onder meer op X. De Joodse afkomst van Jezus zou erdoor worden ontkend. De paus „las de Bijbel niet”, schreef Esther Voet , hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, op X.

De kerststal is vervaardigd van onder meer olijfhout, parelmoer en glas. De traditionele zwart-witte sjaal, die in de twintigste eeuw uitgroeide tot symbool van Palestijns verzet, ligt in de kribbe. De voorstelling is drie meter hoog; bovenin is een ster zichtbaar met daaromheen de woorden van de engelenzang in het Latijn en het Arabisch.

De kerststal is niet de enige in Vaticaanstad; zaterdagavond onthulde paus Fransiscus buiten op het Sint-Pietersplein ook een kerstboom en kerststal, dit jaar vormgegeven als traditionele Italiaanse vissershut.

In november veroorzaakte de paus ophef door zijn uitspraak dat onderzoek nodig was naar de vraag of Israël genocide pleegt in Gaza.