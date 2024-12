Frisse spoom als nagerecht

Of althans, dat was het in mijn beleving. In elk geval was het anders dan bij ons thuis, waar frisdrank voorbehouden was aan de zeldzame heel speciale momenten. Maar daar, aan die lange tafel, schonken wij, mijn oudere nichten en neven, mijn broer en ik, flinke scheuten prik over het ijs, dat dan zo lekker ging schuimen.

Ik had geen idee wat we eigenlijk aan doen waren: in feite maakten we een alcoholvrije spoom, of, zoals de Italianen zeggen, een scroppino. Dat is een mengsel van sorbetijs en champagne of andere bubbels, waardoor er een luchtig mengsel ontstaat. Bedoeld voor tussen de gangen van een diner, om alle smaken te neutraliseren. Dat is natuurlijk ook een goed idee, maar ik maak er een fruitig-romig nagerecht van. Lekker in de decembermaand, maar –voor wie nog even kan wachten– ook een fijn toetje voor de zomer.

Zelf proefde ik deze week na een jaar of 30, 35 weer eens het ijs-7upbrouwsel. De smaak bracht geen nieuwe herinneringen aan het licht, maar ik concludeerde: best een goede combinatie, die me aan zo’n roomijsje met een laagje sinaasappelwaterijs eromheen deed denken.