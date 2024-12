Meer politie op kerstmarkten Berlijn na drama in Maagdenburg

Hoewel het motief nog onduidelijk is, denken de autoriteiten aan een aanslag. Dat was ook het geval in 2016 in Berlijn. Toen reed een Tunesische man met een vrachtwagen in op een kerstmarkt, wat dertien mensen het leven kostte. Die aanslag werd opgeëist door Islamitische Staat.

Sindsdien zijn in heel Duitsland veiligheidsmaatregelen genomen bij kerstmarkten. Zo worden vaak obstakels bij ingangen geplaatst om te voorkomen dat voertuigen het terrein kunnen bereiken.