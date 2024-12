Deuren Hope Chapel in geseculariseerd Rochdale heropend, „al is het voor één verloren schaap”

„Wat een indrukwekkende gedachte, dat hier mensen hebben gezeten en gestaan die nu in de eeuwige heerlijkheid zijn”, aldus Bolier, ouderling van de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Elspeet. Hij verwees onder meer naar de Strict Baptistprediker John Kershaw, die ruim twintig jaar in het kerkgebouw had gepreekt.

John Kershaw. beeld RD

Bolier sprak naar aanleiding van Mattheüs 18:19-20 over de kracht van het gezamenlijke gebed. „Wanneer hier in Christus’ Naam en in gezamenlijkheid gebeden wordt, al is het maar met twee of drie mensen, dan zál God die bede verhoren. Zulke gebeden, die ook in overeenstemming zijn met Zijn geopenbaarde wil, klinken, met eerbied gesproken, als muziek, als een symfonie in Zijn oren.”

Bolier noemde de tekst „een krachtige bemoediging voor het prille begin in Rochdale. Als deze kerk voor één verloren schaap geopend moet worden, dan is dat alle moeite waard geweest. Rutherford zei: Als één ziel gered zou worden, zou mijn hemel twee hemelen zijn in Immanuëlsland.”

In de verzen voorafgaand aan Boliers tekst „geeft de Heere Jezus instructies voor een gemeente die er nog niet is”, constateerde de Elspeetse ouderling. „In hoofdstuk 16 had Hij beloofd dat die gemeente er wel zou komen. Dat heeft veel te zeggen met het oog op de opening van deze kerk, waar nog geen gemeente is.”

„Als deze kerk voor één verloren schaap geopend moet worden, dan is dat alle moeite waard geweest” - Bart Bolier, ouderling ggiN Elspeet

Lege kapel

De kapel in Rochdale, nabij Manchester, is in 1810 gebouwd en geopend door William Gadsby. In 2019 zag de Strict Baptistgemeente die er samenkwam zich genoodzaakt de deuren te sluiten vanwege teruglopend kerkbezoek. Het gebouw, dat geregistreerd staat als Grade II* (een classificatie van monumentale gebouwen), raakte in verval.

In 2021 voelde evangelist Roland Knight, afkomstig uit Engeland en lid van de gemeente van Bolier, zich geroepen om vanuit diezelfde kapel het Evangelie in Rochdale en omgeving te gaan brengen. De Nederlandse stichting Hope for England ondersteunt hem. Vrijwilligers uit onder meer Elspeet, Opheusden en Oosterwolde hebben geholpen de kapel op te knappen.

„In Engeland zit menselijkerwijs gesproken niemand op het Evangelie te wachten. Maar die uiterlijke onverschilligheid is kwetsbaar”, zei Knight desgevraagd. „De mensen wéten ten diepste dat ze voor God moeten verschijnen.” Met een verwijzing naar Joël 2: „We beginnen met een lege kapel, maar met een God die belooft dat Hij de jaren zal vergelden die de sprinkhaan heeft afgegeten.”

De voormalige kerk moet gaan dienen als inloophuis en erfgoedcentrum, om de geschiedenis van het kerkgebouw en de voormalige baptistengemeente te vertellen. Het plan is om er ook kerkdiensten te gaan beleggen onder de naam ”Rochdale Reformed Congregation”.

„In Engeland zit menselijkerwijs gesproken niemand op het Evangelie te wachten” - Roland Knight, evangelist

Warburton

Tijdens de middagbijeenkomst vrijdag, die zo’n 40 Engelse en 140 Nederlandse belangstellenden trok en waarin zowel hymns uit de bundel van Gadsby als Amerikaanse psalters werden gezongen, sprak ook ds. C. Sonnevelt, predikant van de gereformeerde gemeente te Poederoijen. Hij vertelde hoe hij 25 jaar geleden bevriend raakte met Knight, toen deze regelmatig in Nederland verbleef.

De voormalige zendingspredikant in Nigeria heeft goede contacten overgehouden aan eerdere bezoeken aan het Britse eiland, zei hij desgevraagd. „Tijdens mijn talencursus in Engeland ging ik op zondag naar de kerk bij Clement Wood, ook een Strict Baptistprediker. Een preek maakte ontzettende indruk op me. Ik zat geestelijk helemaal in de knoop. Hij sprak over de weg van Ruth. Ik kon daar van harte mee instemmen.”

Ds. Sonnevelt, die sprak over 2 Timotheüs 4:1-8, voelt zich aangetrokken tot de rijke geschiedenis van de gemeente in Rochdale. „De onder ons bekende John Warburton is hier predikant geweest. Na mijn ommekeer in 1971 ontroerde het lezen van zijn biografie me diep.”

Tijdens een tweede ”thanksgiving meeting”, vrijdagavond, voerde Knight het woord, evenals ds. M.J. Hyde, voorganger bij de Strict Baptistgemeenten.