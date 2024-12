Ook opkomen voor christenen in de toren van Babel

In die ‘toren van Babel’ werken antichristelijke krachten aan de opbouw van een federaal Europa, zo wordt er gedacht. Dat gaat samen met de overdracht van bevoegdheden naar Brussel ten koste van de nationale soevereiniteit. Wie in het Europees Parlement participeert, móét wel meewerken aan de heroprichting van die Europese toren van Babel, een bouwwerk waar het christendom geen grote plaats lijkt in te nemen. Toch?

Zeker, in het Europees Parlement waait een seculiere wind. Voorstanders van het recht op abortus roepen om het hardst om zwangerschapsafbreking als mensenrecht in de grondwet van de Europese Unie vast te leggen. En er is een lobby gaande om haatuitingen –daaronder valt ook de visie op het huwelijk als verbintenis tussen één man en één vrouw– Europees strafbaar te stellen. Maar er klinkt ook een ander, een christelijk geluid.

Deze maand werd de parlementaire intergroep vrijheid van godsdienst en levensovertuiging –het forum voor informele gedachtewisselingen tussen verschillende fracties dat sinds 2004 actief is– nieuw leven ingeblazen. De 25 aangesloten Europarlementariërs uit conservatieve, christendemocratische en liberale hoek willen meer bewustwording rondom geloofsvervolging én roepen Brussel op actie op dat thema te ondernemen.

„In de praktijk zijn het voornamelijk christenen voor wie we opkomen, maar we maken ons ook druk over de situatie van islamitische Oeigoeren in China”, zegt covoorzitter Bert-Jan Ruissen. Als eerste actie heeft de SGP-Europarlementariër donderdag namens de intergroep een brief gestuurd naar de Europese Commissie met de vraag om een nieuwe EU-gezant godsdienstvrijheid aan te stellen, een post die in november vrijkwam.

Het Europees Parlement in Straatsburg. beeld EPA, Ronald Wittek

Ruissen en zijn collega’s zijn niet de enigen in het Parlement die opkomen voor christenen. De christendemocratische EVP –de grootste fractie– heeft sinds 1994 een werkgroep interculturele en religieuze dialoog. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de insteek van de acht aangesloten Europarlementariërs hetzelfde als de intergroep, vertelt de Kroatische covoorzitter Zeljana Zovko. „Ook wij richten ons voornamelijk op de positie van christenen. Waar mogelijk zoeken we de samenwerking met de intergroep.” De werkgroep heeft specifiek aandacht voor geloofsvrijheid in Europa. „Die staat onder druk”, zegt Zovko, verwijzend naar recente aanvallen op kerken, synagogen en moskeeën in Frankrijk.

Vooralsnog zijn beide parlementaire groepen vooral bezig met het creëren van bewustwording. Dat willen ze doen door conferenties te beleggen en de Commissie te vragen via de diplomatie geloofsvervolging wereldwijd aan te kaarten. Een soort christelijke lobby dus, tussen de tientallen andere groepen die om het hardst om aandacht vragen. Zo blijkt: er zijn niet alleen antichristelijke krachten actief in de toren van Babel.

