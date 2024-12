Diplomaten VS overleggen met Syrische machthebbers

Een medewerker van al-Sharaa zei dat hij hoopt dat de gesprekken positief zijn. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had eerder al aangegeven dat zijn ministerie direct contact met HTS heeft gehad. In de Verenigde Staten staat HTS als jihadistisch bekend.

Een persconferentie van de Amerikaanse delegatie werd in Damascus om veiligheidsredenen afgelast. De door HTS aangevoerde rebellen hebben na een verrassingsoffensief op 8 december het regime van Bashar al-Assad ten val gebracht. De Amerikanen spraken onder meer over de rechten van minderheden, rechten van vrouwen, de toekomst van de autonome Koerdische regio, over terroristen van IS in Syrië en over enkele tijdens Assads regime verdwenen Amerikanen.