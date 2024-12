Conflict tussen Nigeriaanse methodistenkerken over homohuwelijk leidt tot aanslag met dodelijke slachtoffers

De slachtoffers zijn een man en twee kinderen. Een gewapende groep mannen, vermoedelijk verbonden aan de Global Methodist Church (GMC), viel de Bwoi United Methodist Church in Bunkabu, een dorp in het noordoosten van Nigeria, aan. Dat meldt de United Methodist Church (UMC) van Nigeria in een verklaring. Een man van 27 overleed en tien anderen raakten gewond.

De groep stak vervolgens elf huizen, eigendommen van de kerk, in brand. Daarbij kwamen twee kinderen van 2 en 4 jaar om het leven, volgens de UMC. Ook zijn er meerdere huizen vernietigd.

De UMC eist excuses van de GMC. De voorgangers van de Verenigde Methodistenkerk zeggen in hun verklaring dat ze de GMC eind november gewaarschuwd hadden dat de spanningen opliepen en tot uitbarsting dreigden te komen. „Maar het was aan dovemansoren gezegd en we kregen geen reactie.”

De vergadering van geestelijken binnen de GMC geeft aan de slachtoffers te betreuren en het geweld af te keuren, maar predikant John Peta Auta stelt dat niet duidelijk is waar het geweld ontstaan is. Hij roept beide partijen op om hun wrok los te laten en vrede te omarmen, aldus Religion News.

Book of Discipline

Spanningen zijn er binnen de UMC –een wereldwijde methodistenkerk met zo’n 10 miljoen leden– al decennia. De kerkorde van de UMC, het Book of Discipline, verbood de zegening van homohuwelijken en de wijding van homoseksuele geestelijken. Diverse stromingen binnen de UMC wilden deze verboden schrappen. Deze discussie zorgde ervoor dat een kwart van de gemeenten binnen de UMC zich afscheidde. Een groot deel van hen vormde in 2022 een nieuw kerkverband, de GMC. Dit conservatieve kerkgenootschap wijst de homoseksuele levenspraktijk en het homohuwelijk af.

De voorgestelde aanpassingen in de kerkorde van de UMC zijn in april tijdens een conferentie in North Carolina aangenomen. Ook is tijdens deze vergadering besloten om het wereldwijde kerkverband opnieuw in te delen, in vier regio’s: Afrika, Europa, de Filipijnen en de Verenigde Staten. Elk van deze regio’s heeft de vrijheid om het Book of Discipline zelf aan te passen.

In Nigeria zorgde dit besluit de afgelopen maanden voor een toename van spanningen. De Nigeriaanse UMC scheurde in juli. Bisschop John Wesley Yohanna voegde zich, samen met zijn gemeente met 600.000 leden, bij de GMC. Naast het verschil van inzicht over het homohuwelijk, hebben de beide groepen ook conflicten over de verdeling van kerkelijke eigendommen, schrijft Religion News. Dit leidde maandag vermoedelijk tot de aanslag in Bunkabu.