Babboe zegt toe eigenaren van onveilige bakfiets terug te betalen

Babboe moest eerder dit jaar op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stoppen met de verkoop van zijn bakfietsen en duizenden verkochte fietsen terugroepen. Verschillende modellen bleken onveilig. Eigenaren kregen aanvankelijk een voucher voor een vervangende fiets aangeboden, maar volgens de ACM wilden sommige klanten juist geld terug.

„Op basis van het consumentenrecht heb je recht op een veilig product. Is er sprake van een onveilig product dan heb je recht op herstel of vervanging”, legt de ACM uit. „Lukt dat niet of duurt dat te lang dan kun je de overeenkomst ontbinden. Vervolgens heb je recht op geld terug.”

De Consumentenbond vroeg de ACM eerder al om op te treden tegen Babboe. Volgens de bond moesten consumenten maanden wachten op controle, reparatie of een nieuwe fiets en was een groot deel van de fietsen niet leverbaar.

Babboe heeft nu besloten de terugroepactie uit te breiden, zodat klanten ook voor een geldbedrag kunnen kiezen in plaats van voor een vervangende fiets. De hoogte van het bedrag dat consumenten krijgen, is afhankelijk van de leeftijd van de bakfiets, aldus de ACM.