Buitenland

De Zuid-Koreaanse politie heeft negen leden van het kabinet ondervraagd in het onderzoek naar de militaire noodtoestand, die begin deze maand kortstondig werd uitgeroepen. Volgens persbureau Yonhap is de waarnemend president Han Duck-soo een van de mensen die zijn ondervraagd en is hij nu ook een van de verdachten.