Komend weekend zal er veel verkeer zijn op de routes naar skigebieden. Vrijdagmiddag kan het in Duitsland al druk zijn op de wegen naar het zuiden, vooral rond Karlsruhe en München. In Frankrijk hebben wintersporters vrijdag de meeste kans op files op de wegen ten oosten van Lyon. „Vooral de laatste kilometers naar de populaire skioorden kosten veel tijd”, meldt de verkeersdienst. Duitse en Franse grenscontroles kunnen bovendien voor extra oponthoud zorgen.

In Oostenrijk is zaterdag de populairste reisdag, dan is er vooral in het westen veel verkeer op de B179 tussen Füssen en Nassereith. Daarnaast verwacht de ANWB files op de A10 tussen Salzburg en Bischofshofen en op de A12 tussen Kufstein en Innsbruck.