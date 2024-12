De cijfers komen uit 2023, omdat december meestal de maand is waarin de meeste incidenten worden geregistreerd. Daarom is er nog geen compleet beeld van 2024. De registraties gaan vooral over het afsteken van vuurwerk, maar ook over bijvoorbeeld het bezit van vuurwerk of het transport ervan.

De politie maakt zich zorgen over de jonge leeftijd van vuurwerkbezitters. Tolga Koklu, bij de politie verantwoordelijk voor de vuurwerkaanpak, ziet zeker onder jongeren „roekeloos gedrag met vuurwerk waarmee ze vaak anderen ernstig in gevaar brengen”. „Dat geldt ook voor gevallen waarbij hulpverleners met zwaar explosief vuurwerk worden bekogeld”, zegt hij. „Dat is bijzonder kwalijk en leidt vaak tot ernstig letsel, zoals blijvende gehoorschade. Daders zijn zich vaak niet bewust van de ernstige gevolgen van hun gedrag.”

Koklu is ook bezorgd over het gemak waarmee jongeren aan vuurwerk kunnen komen, bijvoorbeeld via sociale media. Ouders hebben daar vaak geen zicht op. „Ook niet op waar het ingeslagen explosieve materiaal wordt opgeslagen. Wanneer een partij cobra’s op een slaapkamer, onder een bed wordt bewaard, levert dat een levensgevaarlijke situatie op voor alle bewoners en omwonenden van het betreffende huis.”

Volgens Koklu worden de inspanningen van de politie om de handel in zwaar professioneel vuurwerk te bestrijden „onverminderd voortgezet”. Tot nu toe namen de opsporingsdiensten dit jaar ruim 80.000 kilo vuurwerk in beslag, blijkt uit cijfers van het OM.

Eerder werd al bekend dat de politie tot nu toe meer dan duizend aanslagen heeft geregistreerd met vuurwerk. Tot en met november waren het er 1066, meer dan de 901 in heel 2023. Uitvoerders van die aanslagen zijn ook vaak jong, zegt een woordvoerder van de korpsleiding.