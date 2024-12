EU-leiders: Oekraïne bepaalt zelf tijdstip vredesonderhandelingen

De regeringsleiders hebben ook geconstateerd dat het onverstandig is te veel te praten over onderhandelingen. We willen Rusland niet wijzer maken dan nodig is, zei Schoof.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft woensdagavond bij de NAVO en donderdag aan de EU-lidstaten nog eens nadrukkelijk om veiligheidsgaranties gevraagd. Het blijft onduidelijk waar concreet aan wordt gedacht.

„Als het over de veiligheidsgaranties gaat, moet je er inderdaad niet te veel over praten”, zei Schoof. „Je geeft dan je onderhandelingsstrategie min of meer prijs. Dat moet je echt veel meer achter gesloten deuren doen.” De premier vindt dat er überhaupt niet te vaak over de wil tot vrede moet worden gesproken. „Natuurlijk willen we vrede. Maar als je dat te hard gaat zeggen in relatie tot onderhandelingen, speel je echt alleen maar de Russen in de kaart.”