Republikeinen van aankomend president Donald Trump kwamen met een compromis op de proppen. De Democraten van president Joe Biden zouden akkoord zijn, aldus de Republikeinen. Maar de leider van de Democratische minderheid in het Huis van Afgevaardigden, Hakeem Jeffries, sprak tegen nieuwszender CNN over een lachwekkend voorstel.

Trump had een eerdere noodoplossing verworpen. Ook zijn naaste adviseur, miljardair Elon Musk, ging op zijn eigen X fel tekeer. Trump roept beide partijen nu op zich achter het nieuwe voorstel te scharen. Hij sprak over een zeer goede deal voor het Amerikaanse volk. De schuldenlimiet zou twee jaar worden opgeschort. Ook voorziet de jongste wet in hulp voor slachtoffers van rampen en voor de Amerikaanse boeren.