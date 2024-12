Voor de zogeheten Transformatiefaciliteit was al 80 miljoen euro vrijgemaakt, maar dat volledige bedrag is reeds uitgeleend. Bouwers en ontwikkelaars kunnen via de faciliteit een lening van tussen de 500.000 euro en 3,5 miljoen euro aanvragen, om te starten met de eerste fase van transformatie. De rente die zij over de lening betalen, keert terug in het fonds.

Het kabinet wil 100.000 nieuwe woningen per jaar realiseren tot en met 2030. Vorig jaar kwamen er ongeveer 8800 nieuwe woningen bij door kantoren of andere bestaande panden om te bouwen.