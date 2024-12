Tweede Kamer stemt voor voorrang hervestiging vervolgde christen 

Een motie die het kabinet daartoe oproept, kon donderdag rekenen op steun van PVV, NSC, CDA, FVD, JA21, BBB, CU en SGP. Die partijen zijn in de Tweede Kamer net goed voor een meerderheid.

In de motie wordt de regering opgeroepen om bij de selectie van vluchtelingen in het kader van het VN-hervestigingsprogramma extra aandacht te geven aan deze kwetsbare groepen.

„Eindelijk is er een Kamermeerderheid die zich frank en vrij voor geloofsvervolgden uitspreekt” - Diederik van Dijk (SGP)

Van Dijk (SGP), Ceder (CU) en Omtzigt (NSC) wijzen er in de motie op dat opvang in de regio voor christenen en andere minderheden vaak niet veilig is.

Van Dijk laat desgevraagd weten blij te zijn met de steun voor de motie. „Christenen worden wereldwijd het meest vervolgd. Het is goed dat de Kamer dit voorstel heeft aangenomen, zodat christenen, yezidi’s en andere vervolgden prioriteit krijgen bij het Nederlandse uitnodigingsbeleid voor kwetsbare vluchtelingen. Eindelijk is er een Kamermeerderheid die zich frank en vrij voor geloofsvervolgden uitspreekt”, aldus Van Dijk.

Crisisonderhandelingen

Eind oktober bedong de PVV in de crisisonderhandelingen over het noodrecht om het aantal hervestigingsplekken binnen het VN-programma terug te brengen van 500 naar 200 per jaar. Dit besluit heeft geleid tot zorgen in de Kamer over de afnemende capaciteit om de meest kwetsbaren te helpen.