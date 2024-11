Dat wil een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van SGP, CDA, ChristenUnie en Nieuw Sociaal Contract met dit verzoek haalde het dinsdag bij de stemmingen. In de motie staat ook dat vervolgde christenen in het buitenlandbeleid „veel aandacht verdienen” en diplomatieke signalen daarbij bevorderlijk kunnen zijn.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen in september werd ook een motie over christenvervolging aangenomen. In die motie van SGP, ChristenUnie en CDA luidde het verzoek aan de regering om dit thema hoge prioriteit te geven in contacten met landen waar christenen worden vervolgd en internationale samenwerkingsverbanden en de Kamer hierover jaarlijks te informeren.

India

SGP’ers Diederik van Dijk en Chris Stoffer hebben maandag schriftelijke Kamervragen over christenvervolging in India gesteld aan minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp. Aanleiding hiervoor was berichtgeving in het Reformatorisch Dagblad.

De twee parlementariërs vragen de bewindsman of hij het met hen eens is dat de „enorme toename aan geweld” moet worden veroordeeld. „Zo ja, is hij bereid dit expliciet te doen jegens de Indiase autoriteiten en te bevorderen dat ook de EU zich hierover krachtig uitspreekt?” willen de SGP’ers vervolgens weten.

Ook vragen ze of de minister of de Nederlandse vertegenwoordiging al casussen van christenvervolging aan de kaak heeft gesteld waar sprake was van straffeloosheid van de daders. Ook horen ze graag van Veldkamp hoe hij reageert op „antibekeringswetten in India en het misbruik daarvan”.