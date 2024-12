Week na verwoestende cycloon is nog steeds veel onduidelijk

De Franse president Emmanuel Macron kwam donderdag aan op Mayotte, met in zijn gevolg een twintigtal artsen en verpleegsters. Het presidentiële vliegtuig bracht ook tonnen voedsel en medische en sanitaire goederen mee.

Dat Macron zelf naar het eiland is gekomen, onderstreept de ernst van de gebeurtenissen van een week geleden. Chido raasde toen met 226 kilometer per uur over Mayotte. De baas van het gebied, prefect François-Xavier Bieuville, noemde de wervelstorm „de krachtigste en meest verwoestende cycloon die Mayotte in negentig jaar heeft getroffen”.

Bieuville zei al snel dat er „zeker enkele honderden” dodelijke slachtoffers te betreuren zouden zijn en misschien wel „een paar duizend”. Donderdag rond de middag stond het officiële dodental op 31 en van de 1500 geregistreerde gewonden zouden er 200 ernstig aan toe zijn. Veel blijft echter onduidelijk, omdat communicatie via internet en telefoon grotendeels onmogelijk is, wat de hulpverlening bemoeilijkt.

Het eiland, dat ten oosten van Mozambique ligt, telt naar schatting 320.000 inwoners. Ongeveer de helft is migrant. Ze komen vooral uit de noordelijker gelegen Comoren. Op Mayotte proberen ze te ontsnappen aan armoede en politieke instabiliteit. Deze groep verblijft ook hoofdzakelijk in primitieve onderkomens, waardoor ze buitensporig hard is getroffen.

Bijna 98 procent van de bevolking is moslim. Moslims moeten volgens religieus voorschrift binnen 24 uur na overlijden worden begraven; ook dat kan de onduidelijkheid over het dodental deels verklaren.

Een patiënt ontvangt medische zorg in het Centraal Ziekenhuis van Mayotte in Mamoudzou. beeld AFP, Dimitar Dilkoff

Mensen staan in de rij om een veerboot te nemen in de haven van Mamoudzou. beeld AFP, Dimitar Dilkoff

Verwoeste boten en puin in de haven van Mamoudzou. beeld AFP, Franse Nationale Politie