Verwoestingen Mayotte van „ongekende proporties”

Hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen en hoe groot de schade precies is, blijft nog altijd onduidelijk. Wel staat vast dat Mayotte met ongekende verwoestingen kampt. De prefect van het Franse eiland in de Indische Oceaan, François-Xavier Bieuville, uitte maandag de vrees dat er mogelijk duizenden mensen zijn omgekomen.

Mathilde Hangard, verslaggever bij Le Journal de Mayotte, zei tegen de Britse omroep BBC dat de verwoestingen „van ongekende proporties” zijn. Hele sloppenwijken zijn volgens haar met de grond gelijk gemaakt. „Er is geen stromend water, geen elektriciteit en de mobiele netwerken werken liggen plat. De luchthaven, het ziekenhuis en de scholen functioneren niet meer. Het eiland is van de buitenwereld afgesneden. Alles is kapot.”

Burgemeester van de hoofdstad Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaila, verklaarde maandag dat cycloon Chido „niets heeft gespaard”.

Armoedegrens

Chido trok zaterdag over Mayotte en vervolgde daarna zijn koers naar de oostkust van Afrika. Zondag kwam de tropische storm in Mozambique aan land. Chido bereikte windsnelheden tot 225 kilometer per uur en veroorzaakte golven van 8 meter hoog. Voor Mayotte was het de zwaarste orkaan in bijna een eeuw tijd.

De wind boven Mayotte is inmiddels flink afgezwakt. Extreme regenval vormt nu echter de volgende grote bedreiging voor de inwoners. De vrees bestaat dat intensieve stortbuien tot aardverschuivingen en overstromingen zullen leiden.

Nieuws in beeld Een voertuig van de Franse gendarmerie maakt de weg vrij voor hulpverleners op het eiland Mayotte. beeld AFP, gendarmerie nationale De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau (m.) bezoekt het rampgebied. beeld AFP Beeld van de ravage die cycloon Chido op het Franse eiland Mayotte aanrichtte. beeld AFP, gendarmerie nationale Ingestorte hutjes in een van de uitgestrekte sloppenwijken van Mayotte. beeld AFP, Daniel Mouhamad Door de cycloon Chido functioneren ook de scholen op Mayotte niet meer. beeld AFP, Daniel Mouhamadi

Hoewel het eiland onder Frans bestuur staat, zijn de levensomstandigheden bepaald niet westers. Driekwart van de inwoners leeft onder de armoedegrens. De werkloosheid bedraagt tegen de 40 procent. Zeker een derde van de ruim 300.000 zielen tellende bevolking woont in krottenwijken. De cycloon liet weinig heel van de schamele optrekjes, die veelal uit niet meer dan een houten skelet, stukken zeil en golfplaten bestaan.

Frankrijk heeft tientallen hulpverleners en hulpgoederen naar het gebied gestuurd, dat zich op zo’n 8000 kilometer van het Franse vasteland bevindt. Zij proberen uit alle macht de inwoners van afgelegen gebieden te bereiken, in de hoop overlevenden van het drama te vinden. „Elk uur telt”, zei woordvoerder Alexandre Jousassard van de Franse burgerbescherming maandag.

„Mijn gedachten zijn bij onze landgenoten in Mayotte, die door de verschrikkelijkste uren van hun leven zijn gegaan” - Emmanuel Macron, president Frankrijk

„De vernietiging is compleet”, aldus Eric Sam Vah van het Franse Rode Kruis tegenover de BBC. Hij coördineert vanaf het Franse eiland Réunion –aan de oostkant van Madagaskar– de hulpverlening op Mayotte. „De situatie is chaotisch. Er is slechts zeer beperkt communicatie mogelijk. Veel van de 200 vrijwilligers in het gebied zijn persoonlijk door de ramp getroffen. We hebben nog weinig berichten over ontheemden, maar de situatie zou de komende dagen nog wel eens veel dramatischer kunnen uitpakken. De tijd dringt.”

Urgentie

Ook in de Franse politiek klinkt de urgentie van snelle hulpverlening door. President Emmanuel Macron beloofde snel extra hulpgoederen en mensen naar het rampgebied te zenden. „Mijn gedachten zijn bij onze landgenoten in Mayotte die door de verschrikkelijkste uren van hun leven zijn gegaan en van wie sommigen alles hebben verloren”, aldus het staatshoofd. Hij stuurde minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau naar Mayotte. Die is inmiddels in het rampgebied aangekomen.

Senator Salama Ramia van Mayotte luidde de noodklok. „Er beginnen mensen van honger en dorst te sterven. Het is van het grootste belang dat er snel meer hulp arriveert, vooral voor kinderen, baby’s en zieken. Mensen slapen buiten op de grond. Het is zeer alarmerend.”