Spraakmakende Franse verkrachtingszaak ten einde; rechter veroordeelt Dominique Pelicot tot 20 jaar cel 

„Meneer Pelicot, het hof heeft op alle vragen over uw schuld ”ja”geantwoord”, zo opende de voorzitter van de rechtbank in Avignon de zitting. Het strafhof oordeelde vervolgens dat de hoofdverdachte twintig jaar cel krijgt. Dat is de maximale straf die hij kon krijgen en gelijk aan de eis van justitie.

De rechtbank bevond ook vijftig andere beklaagden tussen de 27 en 74 jaar schuldig. Een man voor aanranding en de rest voor verkrachting. Onder de veroordeelden bevindt zich Jean-Pierre M., die is aangeklaagd voor het –met hulp van Dominique Pelicot– drogeren en verkrachten van zijn eigen vrouw. Hij hoorde twaalf jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Een veroordeelde is voortvluchtig.

Terug naar de zaak. In september 2020 betrapt een bewaker van een supermarkt Dominique Pelicot, terwijl hij onder de rokken van vrouwen aan het filmen is. Daarop start de politie een onderzoek naar de gepensioneerde en wordt zijn computer in beslag genomen.

Slaapmiddelen

Onderzoekers vinden op de pc gesprekken op een datingsite, waarin Pelicot vreemde mannen uitnodigt om zijn vrouw te verkrachten of te kijken naar video’s van andere verkrachtingen van zijn vrouw. Op zijn computer vindt de politie ook een map met de titel ”Abus” (misbruik), waar honderden video’s zijn opgeslagen.

De feiten die aan het licht komen choqueren de Franse gemeenschap. Pelicot drogeerde zijn ex-partner negen jaar lang, van 2011 tot 2020, zo blijkt uit het onderzoek. Dat deed hij door krachtige medicatie tegen angststoornissen en depressie en slaapmiddelen in haar eten en drinken te stoppen. Zodra Gisèle bewusteloos raakte, verkrachtte hij haar of liet haar door andere mannen misbruiken. In totaal zou de vrouw zeker 93 keer zijn verkracht. Dat gebeurde meestal in hun woonplaats Mazan, ten oosten van Avignon.

Omdat Pelicot meer dan 20.000 foto’s en video’s van het misbruik maakte, was er veel bewijsmateriaal in het proces beschikbaar. De hoofdverdachte, die zijn daden volledig toegaf, wijt zijn misdaden aan een traumatisch verleden. Hij zou op 9-jarige leeftijd zelf verkracht zijn. Beelden die hij vervolgens op volwassenen leeftijd op internet zag, maakten die trauma’s weer los, zei hij tijdens het proces. In 2010 zou hij bovendien geïnspireerd zijn geraakt door een man die zelf zijn eigen vrouw drogeerde met slaapmiddelen.

Drugstesten

Opmerkelijk genoeg beschouwde Gisèle haar ex-man, met wie ze vijftig jaar samen was, tijdens de eerste ondervraging door de politie nog als een „geweldige kerel”. Wat echter blijkt, is dat ze al die jaren niet van de verkrachtingen afwist. Ze begreep tot dat moment dan ook niet waarom ze last had van geheugenverlies en andere gezondheidsproblemen.

Gisèle, die zichzelf een „volledig verwoeste vrouw” noemt, besloot haar proces niet achter gesloten deuren te laten behandelen. „Niet ik, maar de daders moeten zich schamen”, zei ze over haar beslissing om de zaak openbaar te maken. In de ogen van velen groeide ze daardoor uit tot een icoon in de strijd tegen seksueel geweld.

De verkrachtingszaak heeft in Frankrijk een discussie op gang gebracht. De politiek heeft vorige maand diverse maatregelen genomen om mogelijke slachtoffers te helpen. Zij moeten ook betere toegang krijgen tot drugstesten om te achterhalen of ze zijn gedrogeerd.