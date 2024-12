Oostelijke bestuurders willen geld Lelylijn voor Nedersaksenlijn

Voor de aanleg van de Lelylijn, die van Groningen naar Lelystad door de Noordoostpolder moet lopen, is nu 3 miljard euro gereserveerd. Er is echter nog zeker 10 miljard euro meer nodig voor het traject. De aanleg van de Nedersaksenlijn, die Groningen moet gaan verbinden met Enschede, is minder gecompliceerd en kost ook minder. Naar verwachting is hiervoor tussen de 1,7 en 3 miljard euro nodig. Staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur) overweegt om het geld dat nu voor de Lelylijn is gereserveerd te gebruiken, om in elk geval de Nedersaksenlijn te realiseren.

„We moeten het hogere doel in de gaten houden”, zei wethouder Arjen Maathuis van Almelo. „Beide lijnen zijn belangrijk voor de bereikbaarheid en brede welvaart in het noorden en oosten van Nederland. Daarin kun je nú een praktische, eerste stap zetten door gereserveerde middelen voor de Lelylijn in te zetten voor de Nedersaksenlijn en onverminderd te blijven streven naar voldoende middelen voor de Lelylijn.”

De staatssecretaris zegt de zorgen van de bestuurders „heel goed” te begrijpen. „Deze motie blokkeert een aantal opties om op korte termijn stappen te zetten voor de bereikbaarheid van noordelijk Nederland, zoals de inzet voor de Nedersaksenlijn. Tegelijkertijd brengt de motie de aanleg van de Lelylijn niet dichterbij”, aldus Jansen. Vrijdag staat een gesprek gepland tussen de staatssecretaris en de verantwoordelijke bestuurders uit de betrokken provincies over de twee treinverbindingen.