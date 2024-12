Trump maakt werk van beloofde veldtocht tegen media

Trump begon kort na de persconferentie een rechtszaak tegen de krant Des Moines Register en haar politieke opiniepeiler J. Ann Selzer. De aanleiding is dat deze kort voor de presidentsverkiezingen voorspelde dat Kamala Harris in Iowa een voorsprong had van drie punten. Dat was volgens Trump het verspreiden van valse informatie. Hij won immers overtuigend. Trump zegt dat Selzer en de krant zich schuldig hebben gemaakt aan verkiezingsinmenging.

Experts betwijfelen of deze zaak voor Trump succesvol zal aflopen. Maar zo’n proces geeft veel gedoe voor de redactie en kan de krant duur komen te staan vanwege hoge advocaatkosten.

Het proces wordt algemeen beschouwd als een inleidende beschieting op een keihard gevecht dat Trump met de pers wil voeren. Want de meeste media zijn volgens hem vergiftigd door linkse denkers en zijn gericht op het verspreiden van valse informatie. Zij moeten leren om alleen gedegen (lees Trumpgezinde) berichten te verspreiden.

De harde taal van Trump heeft al effect. Sommige media zoeken inmiddels het overleg om mogelijke processen te voorkomen. Zo stemde ABC News er onlangs mee in om 15 miljoen dollar te betalen om een ​​smaadzaak met Trump te schikken. Vorig voorjaar zei presentator George Stephanopoulos herhaaldelijk dat Trump aansprakelijk was voor verkrachting, terwijl een jury hem in werkelijkheid aansprakelijk had bevonden voor mishandeling. In mei zei Stephanopoulos dat hij zich niet zou laten „intimideren om mijn werk te doen”. Recent uitten hij en ABC echter collectief hun „spijt” over zijn woordkeuze. Het netwerk zwichtte voor de druk.

Rechtszaken starten is overigens niet de enige methode die Trump wil inzetten. Hij zet ook eigenaren van mediabedrijven en adverteerders onder druk om afstand te nemen van redactioneel beleid als Trump in een negatief daglicht wordt geplaatst. Met resultaat. Voorbeeld? Jeff Bezos, eigenaar van The Washington Post, verhinderde kort voor de verkiezingen de publicatie van een commentaar waarin steun werd uitgesproken voor Kamala Harris. Nog een ander middel dat Trump wil gebruiken, is het zo nodig intrekken van zendmachtigingen van televisiezenders. Steve Bannon, die nog altijd werkt voor Trump, zei onlangs: „We zullen de media op de knieën krijgen.”