Trump begint rechtszaak tegen peilingbureau en krant in Iowa

De krant Des Moines Register publiceerde in het laatste weekend voor de stembusgang een peiling van Selzer. Volgens die peiling stond Harris in Iowa voor op Trump. Dat was opvallend, omdat Trump bij de presidentsverkiezingen in 2016 en 2020 makkelijk won in Iowa. Tot dat moment was de verwachting dat Trump er opnieuw zou winnen. De peiling van Selzer kwam uiteindelijk niet overeen met de uitslag, want Trump versloeg Harris ruim.

Trumps advocaten stellen in de rechtbankdocumenten dat de aanstaande president „verantwoording zoekt voor de brutale verkiezingsinmenging” ten gunste van Harris. Wat hij precies met een rechtszaak wil bereiken, is niet duidelijk.

Een woordvoerder van de Des Moines Register zei dat de krant al had erkend dat de peiling geen weerspiegeling was van Trumps verkiezingswinst, dat onder meer de gebruikte data voor de peiling is vrijgegeven en dat Selzer een „technische uitleg” heeft gedeeld. „We staan achter onze berichtgeving over deze zaak en geloven dat deze rechtszaak ongegrond is”, aldus de woordvoerder.