Jezus zou als alle andere kinderen geboren worden, hoewel Hij op een andere wijze was ontvangen. Maria zou Hem baren. De oorsprong van Zijn ontvangenis mocht dan anders zijn, maar voorts zou alles zijn natuurlijk verloop hebben.

Laten wij eens bezien hoe schoon de geboorte van de Messias in de Heilige Schrift wordt getekend en hoe de vervulling van de belofte ons een geruste zekerheid van ons geloof in de Heere Jezus geeft. Lukas leert dat de engel Gabriël gezonden werd tot een maagd, die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria (Lukas 1:27). Als de engel haar aankondigt dat zij zwanger zal worden, is Maria daarover zeer verbaasd en vraagt: „Hoe zal dat wezen, omdat ik geen man beken?” (Lukas 1:34).

Als maagd werd zij ook zwanger. Dat voorspelde haar de engel ook: „Ziet, gij zult bevrucht worden” (vers 31). Zo is het ook geschied: „zij werd zwanger bevonden” (Mattheüs 1:18). Toen Jozef met haar opging naar Bethlehem, wordt van haar gezegd dat zij „be­vrucht” was (Lukas 2:5). Bevrucht door toedoen van de Heilige Geest, want: „eer zij en Jozef samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest”. Dat had de engel ook voorzegd: „De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen” (Lukas 1:35).

Abraham Hellenbroek, predikant te Rotterdam (”De beloofde Messias”, uitgave 1976)