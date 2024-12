Westelijke Balkan moet meer doen tegen migrantensmokkel

In de eerste tien maanden van dit jaar zijn 80 procent minder asielzoekers via de zogeheten westelijke Balkanroute de EU binnengekomen, vergeleken met dezelfde periode in 2023. Omdat de route nog steeds veel wordt gebruikt, zijn extra maatregelen nodig, erkennen de leiders van de EU en de landen van de Westelijke Balkan. Zij kwamen woensdag in Brussel bijeen voor hun jaarlijkse top.

De EU en de Westelijke Balkan blijven op het dossier van de Balkanroute samenwerken, zo is woensdag afgesproken. Ze gaan daarnaast samen op zoek naar mogelijkheden om illegale migranten terug te sturen. Ze gaan daarvoor onder meer intensiever samenwerken met de belangrijkste landen van herkomst.

De landen van de Westelijke Balkan moeten hun visumbeleid sneller in lijn brengen met dat van de Europese Unie, zo is verder afgesproken. Doel is te voorkomen dat illegale migranten misbruik maken van het migratie- en asielstelsel van de EU. De EU op haar beurt blijft de Balkanlanden daarvoor financieel en technisch steunen, via onder meer het Europees agentschap voor grensbewaking en kustbescherming Frontex.