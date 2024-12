Duikers marine sjoemelden met duikminuten

Duikers hebben duikminuten niet geregistreerd en verdeelden onderling duikminuten, blijkt uit onderzoek van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Ze deden dit om het totale aantal duikminuten gelijk te verdelen, aldus Defensie. De onderzoekers denken dat deze werkwijze breder bij Defensie is toegepast.

Bij Defensie werken ongeveer 170 duikers van wie tachtig bij de marine. Zij krijgen allemaal een toelage voor hun duikminuten. Dat gebeurt omdat zij gevaarlijk werk verrichten, aldus een woordvoerder van de marine. Duikers moeten onder andere op zee in het donker zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog identificeren en er explosieven op aanbrengen om ze te vernietigen.

Defensie wil van de toelage per duikminuut af. Het is de bedoeling dat duikers in de nabije toekomst individueel per maand een toelage gaan krijgen. Het ministerie moet hierover nog overeenstemming bereiken met de militaire vakbonden.