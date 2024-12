Christendemocratische premier Saksen herkozen

De stemming maakt voorlopig een einde aan het politieke touwtrekken in de Oost-Duitse deelstaat van ruim 4 miljoen inwoners. De vorming van een regering en de keuze van de premier kwamen 3,5 maand na de stembusgang en na lange onderhandelingen tot stand.

De 49-jarige premier moet nu verder met een minderheidsregering van zijn coalitie met de sociaaldemocratische SPD. Deze coalitie komt zetels tekort voor een meerderheid en moet telkens bij de oppositie aankloppen voor de meerderheid voor een besluit. Als regeringsleider heeft Kretschmer veel ervaring. Hij is de Saksische premier sinds 2017.

De meerderheid voor de herverkiezing van Kretschmer is woensdag door de steun uit andere partijen een opsteker voor hem. „Ik ben dankbaar voor de verantwoordelijke oppositie”, zei hij. Hij zal parlementariërs van de oppositie vaker nodig hebben.

Kretschmer en de SPD-chef in Saksen, Henning Homann, willen met hun coalitieregering in een vroeg stadium oppositiepartijen raadplegen over het te voeren beleid. Die kunnen dan ook zelf met voorstellen komen. Voor een meerderheid moeten ze telkens tien Kamerleden van de oppositie optrommelen.

Ze sluiten echter elke samenwerking uit met de grootste oppositiepartij, de rechtsradicale Alternative für Deutschland (AfD). De Saksische coalitie CDU/SPD wil zich dus voor haar beleid gaan wenden tot parlementariërs van de Groenen, de links-radicale Die Linke en de links-populistische BSW. De oppositiepartijen AfD en BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) waren de grote winnaars in de deelstaatverkiezingen van 1 september.